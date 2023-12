BUSTO ARSIZIO

3

FCREDIL BOLOGNA

0

(25-20; 25-21, 25-17)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 14, Zanette 12, Silva Conceicao 11, Tonello 7, Monza 5, Bonvicini (L1), Furlan 6; Pomili (L2), Bresciani, Citterio 1, Osana. Non entrate: Rebora, Bosso, Del Core. All. Amadio.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 6, Fiore 6, Lotti 1, Tresoldi 7, Neriotti 7, Saccani, Laporta (L1); Tellaroli 3, Taiani 1, Bongiovanni 5. Non entrate: Del Federico, Rossi, Bovolo (L2). All. Zappaterra.

Arbitri: Russo e Bosica.

Niente impresa, il match di Busto Arsizio conferma come la distanza che separa Bologna dalle prime della classe sia ampia. La Fcredil chiude il ciclo di ferro del girone di ritorno a Busto Arsizio con la quarta sconfitta consecutiva: dopo Talmasson, Perugia e Messina, rispettivamente quarta, seconda e terza del campionato di A2 femminile, la Vtb cede il passo anche al cospetto della capolista. Fiore e compagne giocano ad armi pari all’inizio dei parziali, ma dalla fase centrale in poi Busto piazza break difficili da ricucire, con le battute di Cvetnic, gli attacchi di Zanette e Conceicao e i muri di Tonello e Monza. Coach Zappaterra le prova tutte, inserendo la giovanissima Bongiovanni e Tellaroli e trovando qualcosa anche da Taiani, ma non basta e scende al terzultimo posto, superata da Soverato. Ora il ciclo degli scontri diretti per dare sostanza alla classifica in vista della poule retrocessione.

Le altre gare: Città di Messina-Cda Volley Talmassons 3-1, Nuvolì Altafratte Padova-Bartoccini Fortinfissi Perugia 0-3, Volley Soverato-Valsabbina Millenium Brescia, Tecnoteam Albese Volley Como-Sirdeco Volley Pescara 3-0.

La classifica: Futura Giovani Busto Arsizio 38; Barticcini Fortinfissi Perugia 37; Città di Messina 30; Cda Vlley Talmassons 25; Valsabbina Millenium Brescia 22; Tecnoteam Albese 18; Soverato 12; Vtb Fcredil Bologna 11; Nuvolì Altafratte Padova 4; Sirdeco Volley Pescara 1.

Marcello Giordano