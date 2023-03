La Vtb di Bernardeschi e Fiore blinda definitivamente il primato

Jesi

1

Vtb Bologna

3

(21-25, 25-22, 22-25, 22-25)

PIERALISI JESI: Angeloni 8, Cecconi (L), Cusma 3, Girini (L), Milletti 12, Paolucci 7, Peretti 8, Pirro 14, Spicocchi 6. Non entrate: Marcelloni, Pepa, Usberti. All. Sabbatini.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Bernardeschi 6, Boninsegna 14, Dall’Olmo 5, Fiore 11, Laporta (L1), Neriotti 11, Pavani 11, Ristori Tomberli 15, Saccani 6. Non entrate: Campisi, Cavalli (L2), Taiani, Tonelli. All. Zappaterra.

Arbitri: Scognamiglio, Cavalera.

Undicesima vittoria consecutiva e 19 match archiviati con successo in 20 gare disputate: la stagione da record della Fcr Edil Bologna continua a Jesi, sul campo di una formazione in crescita che era terza in classifica nel girone di ritorno.

Bologna non si batte e con i playoff del campionato di B1 femminile di volley già aritmeticamente in cassaforte, prosegue la marcia per blindare pure il primato, a cinque giornate dal termine della stagione regolare.

Le buone notizie non finiscono qui: perché la Fcr Edil fa suo il primo set, cede nel secondo e nel terzo si riprende l’inerzia grazie al doppio cambio e agli ingressi di Bernardeschi Dall’Olmo Casadio, segno che c’è qualità e sostanza che arriva anche dalla panchina. E c’è soprattutto equilibrio, come raccontano Boninsegna, Ristori, Fiore, Neriotti e Pavani, tutte in doppia cifra alla voce punti, a due settimane dalla Final Four di Coppa Italia, primo appuntamento clou per la Fcr Edil, che sogna trofeo e promozione in A2 femminile.

Le altre gare: Clai Imola-Volley Modena 3-0, Tirabassi & Vezzali Campagnola-Zerosystem Modena 3-1, Lucky Wind Trevi-Angelini Cesena 1-3, Tenaglia-Altino-Corplast Corridonia 3-0, Bleuline Forlì-Clementina Ancona 2-3. Ha riposato Mosaico Ravenna.

La classifica: Vtb FcrEdil Bologna 55; Tenaglia Altino 43; Clai Imola 34; Mosaico Ravenna 32; Bleuline Forlì 31; Angelini Cesena 30; Pieralisi Jesi 28; Clementina Ancona, Tirabassi & Vezzali Campagnola, Lucky Wind Trevi 27; Corplast Corridonia 25; Tieffe Zerosystem Modena 11; Volley Modena 8.

Marcello Giordano