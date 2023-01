La Vtb di Zappaterra non fa sconti

VTB

3

CORRIDONIA

0

(25-21; 25-16; 25-12)

FCR EDIL: Ristori 15, Boninsegna 10, Fiore 16, Pavani 4, Neriotti 16, Saccani 3, Laporta (L1). Non entrate: Taiani, Campisi, Cavalli (L2), Bernardeschi, Dall’Olmo Casadio, Tonelli. All. Zappaterra.

CORRIDONIA: Gobbi 8, Paparelli 2, Grilli 7, Partenio, Rita 1, Gatta 5, Zannini (L1), Mercanti 1, Patrassi, Romani 4. Non entrate: Giorni, Borsella (L2). All. Messi.

Arbitri: Cavalera e Mutti.

La Fcr Edil ricomincia come aveva finito: vincendo e convincendo. La capolista regola in tre set secchi Corridonia, con Neriotti a dominare a muro e in attacco e Saccani che grazie a ottime percentuali in ricezione risulta immarcabile in regia per le avversarie. Bologna, campionessa d’inverno, mantiene sei punti di margine sulla seconda, prima del turno di riposo della prossima settimana e della sosta. Che ci sia ruggine da togliere dopo Natale è evidente nel primo set, che corre sul filo dell’equilibrio fino al 16-16, complici 8 errori diretti di Fiore e compagne.

Ma quando il parziale entra nel vivo la Fcr non sbaglia più e alza il livello: Fiore, Ristori e Neriotti innestano il turbo e segnano un break di 6-0 e Bologna chiude 25-21 il primo parziale. Lezione appresa, dalle ragazze di coach Zappaterra, consapevoli così di rischiare grosso. Nel secondo parziale gli errori sono quasi azzerati in avvio (4 fino al 19-12) e Pavani e Neriotti siglano due break che indirizzano il parziale: dal 6-0 al 24-12 è dominio puro, fino al 25-16 siglato da Ristori. Nel terzo set tornano gli errori in avvio (4 sul 4-6). Zappaterra chiama time out e scuote le ragazze, che volano fino al 25-12. "Tanta roba" si limita a commentare Zappaterra, dopo la prova di forza della capolista.