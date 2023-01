La Vtb di Zappaterra vuole allungare ancora

Torna in campo la Fcr Edil Volley Team Bologna. La capolista del campionato di B1 femminile di volley affronta questo pomeriggio (ore 17.30, palestra Lercaro di Villa Pallavicini) Corridonia per quella che sarà la penultima giornata del girone di andata. Le ragazze di coach Zappaterra sono già certe del titolo di campionesse d’inverno e qualificate alla final four di Coppa Italia di Lega, che il club tenta di organizzare a Bologna per il week end di Pasqua. Tecnico e squadra però sono chiamate a pensare al presente.

"Affronteremo questa sfida al completo, ma le insidie in questa gara non mancheranno – osserva Zappaterra –. Torniamo in campo dopo una lunga sosta e dopo questo match ci aspetteranno 3 settimane di sosta, dal momento che dovremo osservare il turno di riposo all’ultima giornata e poi ci sarà la pausa di fine girone di andata". E ancora il coach bolognese continua la sua analisi: "E’ un momento particolare, in cui dobbiamo mettere benzina per la seconda parte di stagione, ma non possiamo permetterci passi falsi". E, a proposito di passi falsi assolutamente da evitare, Corridonia è avversario ostico: "Ha battuto Altino per 3-2 e portato al tie break anche Ravenna: è squadra solida e dovremo essere più determinate che mai". Per difendere le sei lunghezze di margine sulle seconde.

Il programma delle altre gare della dodicesima giornata: Zerosystem Modena-Altino, Ravenna-Cesena, Volley Modena-Jesi, Imola-Forlì, Clementina-Trevi. Riposa: Campagnola.

La classifica: Fcr Edil Vtb Bologna 28; Mosaico Ravenna, Tenaglia Altino 22; Clai Imola 19; Lucky Wind Trevi 18; Corplast Corridonia 17; Tirabassi & Vezzali Campagnola 16; Bleuline Forlì 15; Pieralisi Jesi 12; Angelini Cesena 10; Volley Modena 8; Clementina Ancona 6; Zerosystem Modena 5.

Marcello Giordano