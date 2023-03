La Vtb punta in alto e ospita Campagnola

Per la Fcr Edil Bologna si avvicina il momento clou della stagione: mancano tre settimane alla Final Four di Coppa Italia e un mese e mezzo ai playoff promozione. E la sfida in programma questo pomeriggio alle 17.30 al PalaLercaro, rappresenta una tappa di avvicinamento significativo per le rossoblù di coach Zappaterra.

La Vtb ospiterà infatti le reggiane del Campagnola e in caso di vittoria blinderanno aritmeticamente i playoff con 6 giornate di anticipo sul termine di una stagione regolare fin qui dominata (18 vittorie e una sola sconfitta fin qui). "Ci faremo trovare pronte", scolpisce la centrale Camilla Neriotti, che non riesce a dirsi soddisfatta dell’annata fin qui: "Solo a fine stagione potrò dire se sarò o meno soddisfatta". Parole che sottintendono la voglia di alzare la Coppa e prendersi la promozione.

Le altre gare: Clementina-Volley Modena, Zerosystem Modena-Imola, Ravenna-Jesi, Trevi-Altino, Cesena-Forlì. Riposa: Corridonia.

La classifica: Vtb FcrEdil Bologna 49; Altino 40; Ravenna 31; Forlì 30; Imola 28; Jesi 26; Corridonia 25; Campagnola, Cesena, Trevi 24; Clementina 22; Zerosystem Modena 11; Volley Modena 8. Marcello Giordano