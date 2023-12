La Vtb spaventa il colosso Perugia. Un set da grande con Tellaroli

Una piccola impresa, che vale un grande segnale di forza, diretto alle rivali salvezza. Anche di questo si deve nutrire chi gioca per la salvezza e che la FcrEdil Bologna sia squadra in crescita in grado di dimostrare le proprie chance di conservare la serie A2 femminile appena conquistata lo dimostra anche in una domenica di sofferenza chiusa con una sconfitta, la seconda consecutiva. Perde Bologna, ma a Perugia la squadra di coach Zappaterra strappa un set alla capolista imbattuta Perugia, che non perdeva un parziale dalla terza giornata, ovvero da 7 partite. Strappa un set alla capolista dopo aver perso 3-1 nell’ultimo turno con Talmassons, match chiuso lasciando terzo e quarto set per 25-23, segno che non si è lasciata abbattere da un finale che avrebbe potuto scalfire morale e certezze. Lo fa confermando di essere squadra e gruppo capace di soffrire e di non uscire dal match anche al cospetto di un avversario sulla carta ingiocabile.

Tale si rivela la Bartoccini Fortinfissi Perugia nei primi due parziali, mai in discussione. Ma le padrone di casa fanno l’errore di dare la partita vinta prima di aver tagliato il traguardo, rinunciando a tre titolari nel terzo set. Zappaterra pesca dalla panchina Tellaroli e Rossi e le rossoblù appena vedono un varco provano a infilarsi, riuscendoci. Bologna riparte, vince e domina il terzo set, ritrovando ricezione, tanta difesa e soprattutto i punti di Tellaroli e gioca ad armi pari anche nel quarto: perde solo in volata, più per la bravura di Kosareva e Traballi, che non per l’errore in battuta di Tresoldi che scrive il 25-22 finale. A proposito, il rientro della centrale Tresoldi dall’infortunio muscolare è senz’altro una delle migliori notizie insieme alla conferma della forza morale del gruppo e alla crescita di Tellaroli e al fatto che nulla cambia in classifica, perché vincono le prime cinque e perdono le ultime cinque. Ergo, la salvezza diretta si allontana: Bologna dovrà passare dalla Poule Retrocessione.

Le altre gare: Albese-Messina 0-3, Altafratte-Brescia 0-3, Pescara-Busto Arsizio 0-3, Talmassons-Soverato 3-1.

La classifica: Bartoccini Fortinfissi Perugia 31; Futura Giovani Busto Arsizio 29; Cda Volley Talmassons 25; Città di Messina 24; Valsabbina Millenium Brescia 19; Tecnoteam Albese Volley Como 12; Vtb FcrEdil Bologna 11; Volley Soverato 10; Nuvolì Altafratte Padova 4; Sirdeco Volley Pescara 0.

Marcello Giordano