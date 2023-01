Lacrime, brividi ed emozioni: tributo a Sinisa

di Massimo Vitali

Si possono racchiudere milletrecentosedici giorni di vita, a dir poco tumultuosa, vissuta sotto lo stesso tetto in un video che passa su un maxischermo? Difficile, per non dire impossibile. Specie se dopo quei 1316 è arrivato il giorno che nessuno avrebbe mai voluto vivere: quello del congedo terreno. Eppure Sinisa Mihajlovic ieri notte è come se per un attimo fosse tornato al Dall’Ara. Sulla panchina oggi occupata da Thiago Motta a un certo punto si è materializzato lo spirito del tecnico serbo, scomparso il 16 dicembre e omaggiato in quello che per tre anni e mezzo è stato il suo stadio. Le gioie, i dolori, le cadute, le resurrezioni, le tappe della dolorosa battaglia contro la malattia: c’è un po’ tutto nel racconto che condensa sul maxischermo del Dall’Ara la parabola di Sinisa, un gigante che nel minuto di raccoglimento ruba inevitabilmente la scena a un altro gigante scomparso nei giorni scorsi, Gianluca Vialli, con il quale duetta simbolicamente in una foto iconica che paralizza di emozione il Dall’Ara.

Anche la curva Bulgarelli è un crogiuolo di emozioni. L’amore per Mihajlovic è stampato sugli striscioni: "I campioni non muoiono mai", "Bolognese come noi", "Ciao Sinisa". "Sinisa resterai sempre nei nostri cuori", recita lo speaker rossoblù nello scandire, con le parole, il racconto di tre anni e mezzo che hanno segnato la storia del club. E’ il preludio a un lungo, struggente applauso dello stadio. Lo avranno apprezzato, ancorché a distanza, i famigliari del tecnico, che non erano presenti al Dall’Ara. Arianna nei giorni scorsi ha tenuto i contatti con l’ad Fenucci, ma non se l’è sentita di presenziare a un momento così emotivamente intenso e lacerante.

La vedova di Sinisa, del resto, domenica non era nemmeno all’Olimpico, dove i tifosi della Lazio hanno dedicato a Mihajlovic cori e gigantografie, né a Marassi, dove l’amico di una vita Dejan Stankovic prima della sfida col Napoli ha voluto con sé a bordo campo i tre figli del tecnico, Miroslav, Dusan e Nikolas.

Resta un minuto di commemorazione che tocca i cuori. E li tocca ancora di più quel "Dai Sinisa!" scandito da tutto lo stadio che era il grido di battaglia nei giorni da allenatore rossoblù in cui il leone combatteva la sua battaglia contro la leucemia, con un coraggio che aveva fatto sperare a tutti un ben diverso esito. La malattia non gli ha fatto sconti, ma ha ragione chi in curva ricorda che un campione è per sempre. Vale anche per Vialli, a cui i tifosi atalantini regalano un altro striscione: "Rispetto per l’uomo e il campione: ciao Vialli".