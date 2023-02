Lacrime, lotta, coraggio e sorrisi L’affettuoso omaggio a Sinisa

Due ore e mezza di docufilm, il distillato di un centinaio di ore di ‘girato’ nella pancia di Casteldebole a firma di Gianluca Ciraolo (insieme a Claudio Cioffi l’anima tecnica di Bfc Tv), per raccontare l’anno vissuto pericolosamente: l’ultimo con Mihajlovic alla guida del Bologna dalla prima all’ultima giornata di campionato.

Sinisa, se la leucemia a dicembre non gli avesse fatto un tragico sgambetto, oggi avrebbe compiuto 54 anni. Ed è la data simbolica che Dazn ha scelto per l’uscita di "We Are One. La serie": cinque puntate, prodotte interamente dal Bologna, che ripercorrono l’intensa stagione 2021-22 dei rossoblù e che da oggi sono fruibili sulla piattaforma televisiva.

Dentro c’è tanto Mihajlovic e un po’ di Saputo, ci sono i gol di Barrow (quando Musa ancora segnava) e le incazzature post-sconfitta, le battute folgoranti di Orsolini, le frasi motivazionali di De Silvestri e i fuori onda di fisioterapisti e magazzinieri: un mix di testimonianze dirette, fotografate nella loro immediatezza, di un gruppo chiamato a giocare una partita doppia, quella sul campo intrecciata all’altra, assai più drammatica, del loro allenatore impegnato nella battaglia contro la malattia.

Si comincia col Sinisa in salute, con muscoli da Superman, che ad agosto, dopo il ko in Coppa Italia con la Ternana, nello spogliatoio dice a muso duro ai suoi giocatori "in questi giorni mi vergogno anche ad uscire" e si finisce col Sinisa ridotto a uno straccio dal secondo ciclo di cure dopo il riaffacciarsi della leucemia, che a fine aprile, dalla stanza del Sant’Orsola, parlando alla squadra in videoconferenza in mezzo a un pianto dirotto consegna una testimonianza che da sola vale l’intero docufilm: "Domani esco dall’ospedale, ma questa volta ho rischiato di impazzire. Mi chiamavano i miei figli al telefono e non rispondevo, perché non volevo far sentire loro quanto stessi male. Ma nei momenti più duri mi riguardavo le vostre partite e mi sentivo orgoglioso e forte".

E’ l’elogio del Bologna di fine stagione, che con De Leo e Tanjga in plancia di comando ferma a domicilio Milan, Juve e Roma e firma l’impresa di battere l’Inter al Dall’Ara. In mezzo anche alcune parole di Saputo: "Non voglio che la gente pensi che, vivendo lontano, non mi interesso del Bologna".

Spazio anche a un Bigon in versione profeta nel giorno del commiato: "Mi dispiace lasciarvi, ma siete a un passo dal fare il salto".

Massimo Vitali