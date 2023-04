L’agente di Sosa: "Felice con Motta"

Joaquin Sosa ha giocato la sua ultima partita da titolare lo scorso 6 marzo nella trasferta, funesta, di Torino. Proprio quella prestazione pesantemente insufficiente convinse Thiago Motta, che pure lo stima, a farlo riaccomodare in panchina, dove il difensore uruguagio siede da sei partite di fila. Nulla però che scalfisca l’ottimismo di chi ne cura gli interessi in Europa, il connazionale Pablo Pena Rodriguez, che sul sito tuttomercatoweb.com ha speso parole importanti per il ventunenne di Fray Bentos: "Joaquin sta giocando tanto quanto ci saremmo aspettati nella più rosea delle previsioni. Siamo felici per questo, anche se la speranza è che possa ulteriormente aumentare il minutaggio. Avere un allenatore come Motta per lui è una grande risorsa: da Thiago sta imparando tanto, oltre ad avvertire tutti i giorni la sua fiducia. Certo, deve continuare a crescere migliorando gli aspetti in cui è più carente: ma secondo diverse statistiche è già uno dei migliori Under 23 in circolazione".