Laksa e Rupert fanno la differenza: la Virtus in semifinale di Coppa Italia

CAMPOBASSO

71

VIRTUS BOLOGNA

96

LA MOLISANA CAMPOBASSO: Trimboli 11, Kacerik 4, Parks 26, Abdi 11, Milapie 6, Serfa 5, Quinonez Mina 3, Battisodo, Togliani 5, Del Sole ne, Bocchetti ne, Giacchetti ne. All. Sabatelli.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 6, Laksa 19, Zandalasini 13, Andrè 8, Rupert 19, Del Pero 5, Dojkic 8, Orsili 7, Parker 6, Cinili, Barberis 5. All. Ticchi.

Arbitri: Almerigogna, Marzulli, Frosolini.

Note: parziali 20-26, 41-47, 57-74.

di Filippo Mazzoni

La Virtus batte Campobasso e si conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, dove questa sera alle 20.30 affronterà Venezia a sua volta vittoriosa, 83-75, su San Martino. La formazione di Giampiero Ticchi si conferma corazzata inarrestabile in Italia anche per le padrone di casa. Zandalasini super sui due lati del campo, Laksa micidiale al tiro, Rupert e Andrè solide con punti e rimbalzi, spianano la strada all’ottima prova collettiva, dove si rivede anche Dojkic, delle bianconere. Davanti ai circa 1.200 spettatori de La Molisana Arena che ospita la Final Eight, l’inizio di confronto è un continuo botta e risposta.

Campobasso spinta dal suo pubblico ci prova, ma la formazione di Ticchi tiene testa alle avversarie e nel finale di quarto piazza il primo colpo portandosi avanti 20-26. A inizio secondo quarto la Virtus allunga sul 23-31 grazie a 5 punti di Orsili. Parks però non ci sta e pian piano riaccende Campobasso riportandola a -1, sul 35-36 al 15’. Nel finale di quarto Zandalasini e la Virtus però tornano a prendere in mano il confronto e non lo molla più.

A inizio ripresa Rupert e una micidiale Laksa dilatano il vantaggio delle bianconere, che dominano senza affanni. Nell’altra semifinale, in programma sempre oggi alle 18, si affronteranno Schio vittoriosa 87-80 su Ragusa dopo un supplementare, e Sassari 53-48 contro Geas.

Le altre gare: Schio-Ragusa 87-80, Sassari-Geas 53-48, Venezia-San Martino 83-75. Semifinali: Schio-Sassari (ore 18), Venezia-Virtus (ore 2,.30). Finale: Domani alle 20 la finalissima. Media: Tutte le sfide della Final Eight di Coppa Italia sono in diretta in chiaro su Lbf Tv.