Laksa e Rupert, ripresa sprint Così la V nera piega Crema

VIRTUS

95

CREMA

70

SEGAFREDO : Dojkic 7, Laksa 17, Zandalasini 2, Rupert 35, Andrè 5, Parker 18, Orsili 6, Barberis 2, Del Pero 3, Cinili ne, Pasa ne. All. Ticchi.

PARKING GRAF CREMA: D’Alie 12, Melchiori 8, Dickey 9, Meresz 10, Kaba 13, Nori 2, Conte 16, Capoferri ne, Caccialanza ne, Severgnini ne, Rizzi ne, Pappalardo ne. All. Piazza.

Arbitri: Debiase, Morossutti, Miniati.

Note: parziali 24-19, 45-42, 72-53.

di Filippo Mazzoni

Tutto secondo copione, ma per 25’ anche tanta fatica. Davanti ai 1.200 tifosi presenti al PalaDozza, tra cui una colorita rappresentanza ospite, la Virtus batte Crema e fa sua gara-uno dei quarti di finale.

Confronto tutt’altro che semplice per le bianconere che forse ancora colpite dal ko di semifinale di Coppa Italia con Venezia, faticano un po’ a entrare in partita. Crema dimostra grinta, coraggio e tanta voglia di far bene, e a mente sgombra prova e riesce a rimanere a lungo in scia delle bianconere. Martedì alle 21 a Crema le due squadre si ritroveranno di fronte per gara-due, mentre l’eventuale bella sarà in programma di nuovo a Bologna, il 15 aprile nel caso però alla Segafredo Arena, alle 19.

Bologna in campo senza Pasa e Cinili infortunate e andate a referto, ma solo ad onor di firma. Ticchi in avvio si affida a Dojkic, male al tiro confusionaria in regia, affiancandola a Laksa, Zandalasini anche lei sottotono, Rupert e Andrè. Partire meglio Crema. Con l’ex D’Alie a guidare la squadra in regia, le ospiti volano avanti 1-6, poi pian piano la Virtus aggiusta il tiro e con Laksa prima e Rupert poi mette la freccia e ribalta il punteggio. Il primo quarto è comunque un continuo testa a testa tra le due squadre.

Nel secondo quarto l’inerzia del confronto è dalla parte delle bianconera che toccano il +12 sul 41-29, ma Crema tiene botta e all’intervallo le bianconere sono avanti solo di 3 punti.

Un parziale di 7-0 a inizio ripresa consente alla Virtus di portarsi a +10. Sono una incontenibile Rupert 35 punti e immarcabile per Crema e a tratti Parker (anche 12 rimbalzi) e Laksa a segnare i punti che permettono alle bianconere di allungare, mantenere il vantaggio sempre in doppia cifra e imporsi senza rischiare più nulla. Tra il finale di terza frazione e quarto tempo la forbice del distacco si dilata ulteriormente fino a margini fin troppo punitivi per le ospiti.

Le altre gare: Schio-Campobasso 85-55, Sassari-Geas Sesto San Giovanni, Venezia-Ragusa.