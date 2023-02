L’amarcord Il flash di Colomba: "Quel mio gol nell’83 e la rabbia dei tifosi per la retrocessione"

Franco Colomba, ricorda il gol che segnò al Monza in quel 2-2 al Dall’Ara del 12 giugno 1983, che è stato il primo confronto tra i due club giocato sotto le Due Torri?

"Più che il mio gol su punizione ricordo la cornice di quel giorno tristissimo. Era l’ultima di campionato di un anno travagliato di serie B. I quattro gol presi a Cremona la domenica prima ci avevano fatto già retrocedere. Ricordo uno stadio semivuoto, il gol di Fabbri, la doppietta di Marronaro (due anni dopo sarebbe approdato in rossoblù, ndr) e la rabbia dei tifosi all’uscita".

Comprensibile, che dice?

"Più che comprensibile. Se dopo la prima retrocessione della storia in B arriva la prima retrocessione in C il tifoso non può che contestarti. Ma quella squadra giocava senza una società alle spalle ed era stata assemblata male. La serie B è fisicità e quando Paris, che era il più fisico di tutti, s’infortunò al ginocchio cominciarono i guai".

Oggi Bologna-Monza che in teoria vale un pezzo d’Europa.

"Manca tanto alla fine, ma per l’Europa siamo in corsa e ce la possiamo giocare: non vedo squadre che per quel traguardo non siano alla nostra portata".

Facile a dirsi, ma un po’ meno a farsi con Zirkzee in infermeria e Arnautovic verosimilmente abile solo per la panchina.

"Mi dispiace per Zirkzee, che nelle ultime uscite ha fatto vedere cose interessanti. Per come lo vedo io è un ragazzo che in futuro potrebbe giocare anche in coppia con Arnautovic".

Motta oggi dovrà inventarsi un ‘falso nove’. Lei in quella posizione ha mai giocato?

"Nel ‘73 al torneo di Viareggio. E me la cavai pure".

Come giudica il lavoro di Thiago?

"Molto positivamente, perché ha saputo dare equilibrio alla squadra. Ma bisogna riconoscere che ha lavorato bene chi ha fatto il mercato: da Posch a Ferguson, sono tanti i nuovi che si sono inseriti alla grande".

Caccia al settimo posto, allora?

"C’è un Bologna che sul campo sta dimostrando quella crescita che tutti aspettavamo. E allora perché non crederci?".

Massimo Vitali