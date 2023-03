Lambertini, Adesso e Rigo tra gli assoluti protagonisti del weekend targato Zinella

Torna al PalaSavena, a un anno di distanza, la terza prova paralimpica di scherma organizzata dalla Zinella Scherma di Magda Melandri. Domani e domenica 200 atleti si cimenteranno nelle prove di sciabola, fioretto e spada nelle tre categorie A, B e C. Tra i campioni presenti, anche tre ragazzi della Zinella, come Emanuele Lambertini, Leonardo Rigo e Matteo Addesso. "Queste manifestazioni – dice Meladri – ci aiutano a riprendere vigore nelle nostre convinzioni e speriamo possano essere utili come promozione". Oltre ai tre azzurri, ci saranno altri ragazzi della Zinella ovvero Monia Bolognini, Gianfranco Bompane e Rossella Lacuzzi. Assente giustificato giovane Samuele Frascaroli.