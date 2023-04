Lambertini di bronzo in Coppa del Mondo

NIMES (Francia)

Arriva un terzo posto, in Coppa del Mondo, per Emanuele Lambertini, lo schermidore classe 1999 originario di San Giovanni in Persiceto che vanta già la partecipazione a due edizione dei Giochi Paralimpici (a Rio de Janeiro 2016 era il più giovane atleta in gara). Nella spada maschile A sale sul terzo gradino del podio Emanuele Lambertini. Doppio tesseramento per l’azzurro – la Zinella Scherma di Magda Melandri e le Fiamme Oro – che è anche il numero uno del ranking mondiale. Ema comincia il suo percorso nei trentaduesimi superando il francese Robin 15-5. Vittoria negli ottavi sul cinese Cheng, 15-11. Poi, nei quarti, derby tricolore con Matteo Dei Rossi: Ema si impone per 15-13. Poi la sconfitta con il cinese Tian, 15-6.