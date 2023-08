Lampo di Mezzadri, il Granamica festeggia

GRANAROLO

Esordio vincente per il Granamica che, nella prima giornata del Primo Turno di Coppa, batte di misura il Bentivoglio per 1-0. Risultato che poteva essere anche più largo e non lo è stato soltanto per merito dell’estremo difensore avversario Sammarchi, autore di una lunga serie di grandi parate. Lo sforzo offensivo del Granamica è evidente già nel corso della prima frazione di gioco. Tante le occasioni pericolose costruite, in particolare quelle che capitano sui piedi di Finessi e Chinappi. Entrambi sfiorano di un soffio la marcatura in avvio di partita, poi è ancora Finessi, al 23’, che ci prova con una delle perle della partita a livello tecnico. Ancora più bravo di lui il portiere che respingere il tentativo effettuato con una gran conclusione a rientrare.

Nel recupero del primo tempo, però, arriva lo stesso quello che risulterà essere il gol vittoria degli uomini di Marchini. Lo stesso Finessi si invola sulla fascia e mette in mezzo per Mezzadri un pallone con il contagiri che il compagno di squadre deve solamente appoggiare in fondo al sacco. La rete del vantaggio permette al Granamica di andare nel tunnel degli spogliatoi con rinnovato entusiasmo, avendo trovato il meritato colpo che sblocca l’incontro. Nella ripresa, il Bentivoglio tenta una reazione, ma raramente si fa pericoloso dalle parti dei pali avversari. Da segnalare un’altra grande parata di Sammarchi su inzuccata precisa di Armaroli e una clamorosa traversa colpita da Frignani, sulla cui ribattuta ancora Armaroli manda clamorosamente alto, non riuscendo a mettere in cassaforte il risultato. Nel finale Karapici in contropiede tenta di saltare il portiere avversario, ma Sammarchi è ancora una volta bravo ad evitare un passivo più pesante tenendo la sfida aperta fino al fischio finale.