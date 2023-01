Landi e Balducci ci provano Ma il Mezzolara s’arrende

MEZZOLARA

0

CARPI

1

MEZZOLARA: Malagoli, Cavina, Garavini, Dalmonte (45’ st Russo), Fiore (26’ pt Mari), Dall’Osso, Bertani, Roselli (36’ st Bovo), D’Este (17’ st Jassey), Landi, Bocchialini (39’ st Giannini). A disp. Wangue Moumi, Panzacchi, Benedettini, Lombardi. All. Nesi.

CARPI: Balducci, Casucci, Navarro Ruiz (17’ st Sabattini), Ranelli (44’ st Olivieri), Calanca, Boccaccini, Beretta, Bouhali, Arrondini, Cicarevic (23’ st Castelli), Sall (15’ pt Dominici). A disp. Lusetti, Varoli, Boadi, Mollicone, Cestaro. All. Contini.

Arbitro: Arcidiacono di Acireale.

Rete: 48’ st Boccaccini.

Note: espulso al 20’ st l’allenatore del Mezzolara Nesi. Ammoniti Garavini, Russo, Navarro Ruiz e Ranelli.

Prima sconfitta casalinga di questo campionato per il Mezzolara di Michele Nesi che, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, cade 1-0 contro la corazzata Carpi. A decidere l’incontro, in pieno recupero, ci ha pensato un colpo di testa dell’ex Sasso Marconi Matteo Boccaccini.

La formazione modenese dell’esordiente tecnico Matteo Contini (che dopo l’ultima sconfitta del 2022 ha rilevato l’esonerato Massimo Bagatti) parte forte e, già al 1’, va vicina al vantaggio con un piattone di Sall su assist di Beretta deviato in corner da un provvidenziale intervento del centrale biancazzurro Fiore. Due minuti più tardi è ancora il numero 11 biancorosso a rendersi pericoloso con una conclusione alta su invito di Cicarevic. Passano però quattro giri di orologio e lo stesso Sall è costretto a lasciare il campo per un problema a un ginocchio. La stessa sorte toccherà, al 26’, al biancazzurro Fiore, out per un colpo a una spalla.

Già priva del leader della difesa De Meio (che nel corso dell’ultima amichevole contro la Primavera del Bologna ha rimediato un grave infortunio che lo terrà fuori per il resto della stagione), la band di Nesi si trova dunque a dover fare a meno anche del suo compagno di reparto. Nonostante ciò, capitan Roselli e compagni alzano il ritmo e, al 27’, un tiro dal limite di Landi viene deviato in corner. Al 36’ Arrondini, scattato probabilmente da posizione di fuorigioco, si presenta a tu per tu con Malagoli, ma viene bloccato da un miracolo dell’estremo difensore locale mentre in pieno recupero Navarro Ruiz centra in pieno l’incrocio dei pali.

Nella ripresa, e precisamente al 20’, arriva l’episodio che ha fatto infuriare mister Nesi (poi espulso): Beretta rifila un calcione a Malagoli in uscita, l’arbitro non fischia e lo stesso numero 7 ospite, nonostante il portiere a terra, lascia partire un pallonetto a porta sguarnita che non trova incredibilmente lo specchio. Al 24’ serve un miracolo del portiere di casa per impedire a un colpo di testa ravvicinato di Calanca di infilarsi nel sacco. Al 41’ Castelli calcia a botta sicura dall’area piccola, ma Garavini salva in spaccata sulla linea. Nel terzo minuto di recupero, dopo un diagonale di Dalmonte parato da Balducci, arriva il gol partita: su un calcio d’angolo, Calanca colpisce la traversa e la sfera, dopo essersi impennata, viene ribadita in rete da Boccaccini.