L’Anzolavino a Boretto per la risalita disperata Il Sasso Marconi ha l’occasione per fare il salto

Trentaduesima giornata di campionato oggi, alle 14,30, per l’Eccellenza. Nel girone A, le due formazioni bolognesi che vi partecipano sono attese da sfide esterne: il Sasso Marconi, decimo in classifica a quota 41, sarà di scena sul terreno di gioco del Nibbiano e Valtidone mentre l’Anzolavino, penultima a 21 e ormai a serissimo rischio retrocessione, farà visita alla diretta rivale per la salvezza Boretto.

Nel raggruppamento B, con la capolista Victor San Marino che sembra ormai essere scappata visti gli 11 punti di vantaggio, tutti gli occhi sono puntati sulla lotta per il secondo posto che vale l’accesso agli spareggi nazionali. Il Progresso, attualmente secondo con tre punti di vantaggio sul Sanpaimola e quattro sul Russi, è atteso da una trasferta tutt’altro che semplice sul campo del Masi Torello Voghiera. Sfida in terra ferrarese anche per il Granamica che, quinto, sarà di scena sul terreno di gioco del Sant’Agostino. Il Medicina Fossatone, settimo, è atteso dal derby sul terreno di gioco del Bentivoglio, ormai ad un passo dalla prima storica salvezza in Eccellenza, mentre il Castenaso ospiterà il Diegaro.