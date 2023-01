L’Anzolavino si sveglia troppo tardi

Inizia con una sconfitta il 2023 dell’Anzolavino (Eccellenza girone A). Impegnata sul terreno di gioco dell’Arcetana, la band di Alessandro Evangelisti (foto) è caduta 4-2. L’unica cosa buona da salvare di questa debacle è rappresentata dal fatto che il team di Anzola, sotto di quattro gol, ha avuto una reazione di orgoglio nel finale che gli ha permesso di mettere a segno due reti con Capitani e Sciaccaluga. Salvarsi in un girone così complicato resta dunque una sorta di impresa per mister Evangelisti che, nelle prossime partite, cercherà di invertire la rotta. Al momento la classifica piange dal momento che la squadra si trova al terzultimo posto a 17 punti. Nell’anticipo di sabato era invece andata meglio al Sasso Marconi di Fabio Malaguti, impegnato sul terreno di gioco della corazzata Cittadella Vis Modena. Sotto 1-0, i gialloblù hanno trovato il pari in pieno recupero con Montanaro e, negli istanti successivi hanno sfiorato il colpaccio esterno.

Nicola Baldini