L’applauso di Scariolo al gruppo "Un successo che vale tanto"

Chiusa la pratica Tortona, da oggi la testa di coach Scariolo e dei bianconeri è al confronto di Eurolega di domani con Partizan. "Contro Tortona è stata una partita durissima – conferma coach Sergio Scariolo - abbiamo vinto contro una squadra che ci ha reso dura la vita". Soddisfatto della prestazione dei suoi. "Abbiamo creato molte opportunità di tiro da tre, ci stiamo lavorando molto. Sono contento per la vittoria, ci sono state tante note positive. Vorrei fare i complimenti a Daniel Hackett è sceso in campo e ha dato un buon contributo".

Chi invece non era in campo con Tortona è Alessandro Pajola. "Lo stiamo monitorando giorno per giorno, cercheremo di fare il possibile per averlo domani in campo è un giocatore duro, che non si tira indietro, che gioca col cuore, ma rischia magari di giocare anche in condizione non ottimali". Poi torna sulla sfida con i piemontesi. "Partita ruvida? Ne abbiamo viste di tutti i colori. Ci sono situazioni che mi hanno lasciate a bocca aperta, nel caso ne parleremo nelle sedi opportune".

Parola poi al grande protagonista della sfida capitan Marco Belinelli. "Vincere era molto importante. Tortona è una grande squadra, non per niente per superarla abbiamo lottato fino all’ultimo secondo. Per noi dopo il ko col Fenerbahce non era facile tornare in campo".

Virtus che inizia con un successo una settimana decisiva in Eurolega. "Adesso al Partizan: sarà una partita fondamentale per noi. Il mio ruolo di capitano? Cerco di essere sempre me stesso, sono orgoglioso di essere il capitano di questa Virtus e ringrazio il pubblico".

Filippo Mazzoni