L’arbitro sarà Massa Prima volta in stagione con Lucumì e compagni

Sarà Davide Massa da Imperia, domani, a dirigere la sfida Bologna-Milan. Sarà il primo incrocio sul campo della stagione tra il direttore di gara e i rossoblù, ma non il primo in assoluto: in cabina Var, il fischietto è stato protagonista di Atalanta-Bologna di una settimana fa, con gol viziato da fuorigioco giustamente annullato ad Orsolini, mentre precedentemente, da quarto uomo, è già stato al Dall’Ara per le gare con Salernitana e Monza. Massa ha già diretto due sfide tra rossoblù e rossoneri, sempre a San Siro: 2015-16, con vittoria del Bologna (gol di Giaccherini), ed estate del 2020, con sonoro 5-1 per il Diavolo.

m. g.