L’arbitro sarà Sozza Mazzoleni al Var

Sarà Simone Sozza di Sergeno a dirigere Bologna-Juventus. E ad aiutarlo al Var ci sarà un nome che sotto le Due Torri ha fatto spesso discutere: Mazzoleni, al video anche in Bologna-Lazio, quando tutto filò liscio. Ma nelle ultime stagioni, tra Napoli, Lazio, Carpi e Inter ha scatenato più volte polemiche con il Bologna per il suo operato nelle vesti di direttore di gara, arbitro di porta e Var. Sozza ha già arbitrato il Bologna con il Lecce (2-0 per i rossoblù), mentre sarà la prima volta che incrocerà i bianconeri, diretti tre volte nella scorsa stagione (bilancio: una vittoria, un pari e un ko). Dicono i numeri che Sozza quest’anno ha arbitrato 31 gare in A, con un bilancio di 19 vittorie della squadra di casa, 5 pari e 7 successi esterni. Sotto le Due Torri l’auspicio è che domenica la statistica delle vittorie casalinghe si possa allungare.