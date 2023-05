L’Arsenal ci crede: "Non è ancora finita"

"Difendere il secondo posto? Bisogna riconoscere grandi meriti a tutti in questo club per quello che è stato fatto nel corso della stagione, ma abbiamo davanti ancora due grandi partite". Finchè la matematica glielo consente, Mikel Arteta ci spera. A lungo in testa alla Premier League, l’Arsenal si è inceppato e già nel weekend potrebbe dovere alzare bandiera bianca nella corsa al titolo contro il Manchester City. "Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci, possiamo ancora essere campioni contro la squadra che è senza ombra di dubbio la migliore della Premier League negli ultimi anni e questo la dice lunga sul livello di questo campionato – continua – Il City ha avuto in passato la capacità di vincere anche con 10 punti di vantaggio, ma se in questa stagione non c’è ancora riuscito è grazie a quello che abbiamo fatto". Per quanto riguarda il mercato e come migliorare la squadra "i margini sono più piccoli quando sei più vicino al top. La prossima estate sarà fondamentale, ci siamo evoluti però vogliamo continuare su questa strada. Dovremo essere più intelligenti e questo non significa solo prendere altri calciatori ma anche migliorarli".