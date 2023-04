L’Atletico Castenaso batte Massa Lombarda grazie a Semprini e Arcesilai

Si è aperta con due anticipi la ventisettesima giornata del campionato di Promozione.

Nel girone C, la già retrocessa Vadese Sole Luna ha dimostrato di voler onorare fino all’ultimo la stagione battendo 1-0 la X Martiri (gol di Galofaro) mentre nel raggruppamento D l’Atletico Castenaso ha avuto la meglio per 2-1 (Semprini e Arcesilai) del Massa Lombarda (che si è laureato campione domenica scorsa) consolidando così il secondo posto.

Il turno sarà completato oggi alle 15,30.

Nel girone C continua l’appassionante testa a testa tra la capolista Zola Predosa e la principale inseguitrice Faro Gaggio (seconda a tre lunghezze): la band di Nicola Zecchi ospiterà il Trebbo mentre il team di Cristian Cati farà visita alla Quarantolese.

Nelle zone calde, sono in programma due fondamentali match: l’Msp se la vedrà tra le mura amiche con il Porretta mentre il Fossolo farà visita alla diretta rivale per la salvezza Casumaro.

Nel raggruppamento D, le altre due bolognesi Osteria Grande e Libertas Castel San Pietro si affronteranno nel derby: i padroni di casa occupano attualmente il quinto posto mentre gli ospiti, penultimi a quota 20, sono in piena bagarre per non retrocedere.