Lautaro s’inchina: "I rossoblù super squadra"

La rivincita è servita: da parte del Bologna e Joaquin Sosa. Alzi la mano chi pensava che l’uruguaiano potesse essere titolare contro l’Inter, con Soumaoro tornato a disposizione. Specie dopo le ultime uscite, che lo avevano visto protagonista di episodi in negativo: da Petagna che lo aveva portato a spasso in occasione del gol vittoria con il Monza al rigore (ingiusto)con la Samp. E invece Sosa c’è e contribuisce a fermare l’Inter e la Lula, dimostrando di aver imparato la lezione impartita da Petagna: "Il mister mi ha dato la fiducia di cui avevo bisogno, sto crescendo soprattutto per questo motivo". Gioca d’anticipo su Lukaku e anche fisicamente non si fa mettere sotto dal belga, Sosa, che disputa una gara solida. Come tutto il Bologna, superiore all’Inter. E a riconoscerlo è proprio l’avversario più temuto: Lautaro Martinez.

L’Inter si inchina e il suo 10 rende merito ai rossoblù: "Il Bologna è una grande squadra, oggi ha fatto meglio di noi e ha vinto meritatamente". La scalata alla classifica continua, l’entusiasmo è ormai contagioso: "Siamo in grande fiducia – dice Sosa –, questa vittoria contro una grande squadra è molto importante e siamo contentissimi per questi tre punti". Punti che consentono di scalare la classifica e che regalano nuove certezze al Bologna, che non vuole fermarsi. Sosa guarda già avanti: "Queste vittorie ci rendono felici, ma pensiamo già alla prossima, al Torino".

Sosa pensa anche alla metamorfosi del Bologna: "E’ merito di Motta, del lavoro duro in settimana e delle vittorie che alimentano fiducia e stima in noi stessi". Fiducia che fa sì che Sosa, con l’aiuto dei suoi compagni, possa fermare la ’LuLa’: "Affrontare attaccanti come quelli dell’Inter è un’esperienza che fa crescere, non bisogna mai calare di intensità e concentrazione e siamo stati tutti bravi". Molto più che bravi: eccezionali.

Marcello Giordano