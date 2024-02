Primo tempo

2’ Bolide di Ferguson da venti metri, la palla non esce lontana dalla traversa.

8’ Lucumi incespica e regala il pallone a Isaksen, Immobile calcia col destro e Skorupski si salva respingendo col piede.

13’ Immobile infila Skorupski, ma è in fuorigioco sul filtrante di Felipe Anderson: gol annullato.

18’ 1-0 GOL ISAKSEN Secondo harakiri di Lucumi che in uscita sbagia la misura di un passaggio, Immobile è un falco e arma il sinistro del danese: nulla da fare per Skorupski.

22’ Saelemaekers sventaglia per Orsolini, che arriva in scivolata sul secondo palo in leggero ritardo.

31’ Isaksen imprendibile, calcia col sinistro e solo un miracolo di Skorupski nega il 2-0.

37’ Saelemaekers su punizione buca la barriera, ma non trova la porta.

39’ 1-1 GOL EL AZZOUZI Provedel rinvia malissimo e regala il pallone a Fabbian, il cui controllo difettoso diventa un assist per il marocchino: palla in rete e non c’è ombra di fuorigioco.

44’ Guendouzi calcia a botta sicura dopo l’uscita a vuoto di Skorupski: Lucumi di testa sventa un gol fatto.

Secondo tempo

7’ Destro di Ferguson murato da Cataldi.

8’ Posch di testa sul corner di Orsolini, ma sbaglia la direzione dell’impatto.

13’ Ancora Posch di testa, palla fuori.

30’ uscita a valanga di Skorupski su Castellanos e minaccia sventata.

33’ 1-2 GOL ZIRKZEE Palla al bacio di Kristiansen, l’olandese, che aveva avviato magistralmente l’azione, irrompe e castiga Provedel di destro dal cuore dell’area.

44’ Zirkzee schiaccia di testa sul cross di Ndoye, ma non trova la porta.