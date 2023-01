Lazio-Bologna nel segno di Sinisa e Admo

di Massimo Vitali

Il Lazio-Bologna di doman (calcio d’inizio alle 18, con diretta su Italia 1) sarebbe stata la sua partita: ancorché un altro Lazio-Bologna, ma di campionato, lo scorso agosto Mihajlovic all’Olimpico lo avesse già affrontato dalla panchina, uscendone sconfitto (1-2) sul campo. Sta di fatto che per gli ottavi di Coppa Italia di domani sera Bologna e Lazio hanno deciso di unire le loro forze per un’iniziativa a favore dell’Admo (l’Associazione donatori midollo osseo) proprio nel nome di Sinisa. Tutte le maglie dei protagonisti della sfida saranno messe all’asta sulla piattaforma internazionale ‘Match Worn Shirt’ e il ricavato della vendita sarà devoluto all’Admo sezione Lazio, che presto aprirà una nuova sede nella capitale intitolata al tecnico scomparso lo scorso 16 dicembre dopo una lunga battaglia contro la leucemia.

Per l’occasione domani all’Olimpico saranno presenti i famigliari di Sinisa (che ieri, sui propri profili social, hanno rilanciato l’iniziativa) e in curva campeggerà di nuovo una gigantografia del Mihajlovic laziale, guerriero di mille battaglie. Battaglie anche fuori dal campo, condotte nei tre anni e mezzo passati a duellare contro la malattia. Sinisa si spese in prima persona per promuovere la pratica della donazione. "Donare non costa nulla – aveva spiegato il tecnico –. In quelle due-tre ore in cui fai questo gesto non senti male, non senti nulla. E mentre lo fai sai che se trovi uno compatibile col tuo midollo osseo puoi salvargli la vita".

In un post su Instagram la vedova Arianna ieri ha scritto: "Spero che un giorno ogni paziente affetto da una malattia del sangue possa trovare la speranza attraverso un donatore compatibile al 100%". Parole che riecheggeranno domani nel catino dell’Olimpico prima del calcio d’inizio della partita. L’asta per la vendita delle maglie si aprirà alle 18 di domani, insieme al calcio d’inizio, e si chiuderà alle 16 di sabato 28 gennaio. Sarà questo un momento di grande emozione per un ambiente, quello biancoceleste, che negli ultimi giorni ha visto allargarsi il solco che divide il tecnico Maurizio Sarri dal diesse Igli Tare. Non è la prima volta che allenatore e responsabile del mercato si beccano a distanza. "Qualificarsi per la Champions sarebbe un miracolo" ha acceso il fuoco Sarri. Tare gli ha risposto per le rime: "La Champions non sarebbe affatto un miracolo, ma per gli investimenti fatti è il nostro obiettivo". Controreplica, stizzita, del tecnico toscano: "Tare ha le sue sensazioni, ma io ho un cervello autonomo...".

A quel punto è dovuto intervenire chi i cervelli li stipendia, ovvero il presidente Claudio Lotito, che prima con un comunicato e poi in un’intervista al ‘Messaggero’ ha provato a fare da paciere: "Come in tutte le famiglie si possono avere visioni diverse, ma poi vanno messe da parte per arrivare alle soluzioni migliori.

La rosa è stata rinforzata con acquisti di livello e tutti insieme in estate abbiamo fissato degli obiettivi ambiziosi e insieme realistici". Volemose bene, insomma: o almeno non litighiamo pubblicamente.