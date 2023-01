Le bianconere aspettano Valencia

Fondamentale sfida per la Virtus che alle 20,30 al PalaDozza affronta, nella prima giornata di ritorno di Eurolega il Valencia. Dopo il ko-beffa dell’andata – Virtus avrebbe meritato la vittoria e alla fine si è trovata con un pugno di mosche –, la formazione di Giampiero Ticchi ha voglia di riscatto e dimostrare che ha ancora tanto da dire in una competizione difficile e impegnativa. Bianconere ancora alle prese con gli acciacchi di Sabrina Cinili e Ivana Dojkic, con le due giocatrici andate per altro a referto, ma senza giocare a Crema. Per rivederle al top serve tempo, anche se gli impegni sono invece uno vicino all’altro, a cominciare dalla sfida con Valencia.

Le altre gare: Fenerbahce-Polkowice, Olympiacos-Bourges, Szeksard-Praha.

La classifica: Polkowice 12; Fenerbahce e Praha 10; Valencia 8; Bourges e Szeksard 6; Virtus 4; Olympiacos 0.