Le bianconere di Ticchi martedì contro la Geas

Si comincia martedì 18 aprile con la sfida interna del PalaDozza, in programma alle 20.30, si prosegue sabato prossimo, sempre alle 20.30 a Sesto San Giovanni in casa della Geas, ci si ritrova per l’eventuale bella di gara 3 il 25 aprile ancora sotto le Due Torri. Vinti 2-0 i rispettivi confronti dei quarti, Virtus Segafredo e Geas si preparano ad affrontarsi nella semifinale dei playoff. Bianconere e rossonere si ritrovano di nuovo di fronte, in una sfida amarcord per Beatrice Barberis e Cecilia Zandalasini da una parte e Alessandra Tava dall’altra, grandi ex del confronto. Adesso arriva il bello per la Virtus che, col vantaggio del fattore campo a favore (biglietti per le sfide interne gratis su vivaticket.it), ha la grande chance di raggiungere, per il secondo anno consecutivo, la finale scudetto. Geas sarà avversaria tutt’altro che arrendevole visto che le milanesi nei quarti hanno ribaltato il pronostico eliminando Sassari.

Nell’altra semifinale invece Schio, da domani impegnata nella Final Four di Coppa Campioni a Praga, se la vedrà con Venezia nella ripetizione della recente finale di Coppa Italia.

Ecco il programma delle semifinali: Virtus-Geas Sesto San Giovanni (gara 1 il 184, gara 2 il 224, eventuale gara 3 il 254); Schio-Venezia (g1 194, g2 224, ev g3 254).

Filippo Mazzoni