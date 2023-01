Le bianconere ko in casa Fenerbahce

FENERBAHCE

95

VIRTUS BOLOGNA

73

FENERBAHCE ISTANBUL: Cakir 6, Iagupova 19, McBride 10, Stewart 14, Meesseman 22; Raca, Sabally 19, Aydin, Djordjevic 3, Kurtulmus, Sacalir 2, Instanbulluoglu ne. All. Maljkovic.

SEGAFREDO BOLOGNA: Dojkic 11, Laksa 29, Zandalasini 11, Cinili 4, Rupert 14; Pasa, Andrè 4, Del Pero, Barberis, Orsili. All. Ticchi.

Arbitri: Manheim, Dragojevic, Meirson.

Note: parziali 22-19, 46-32, 67-56.

ISTANBUL (Turchia)

La Virtus cade a Istanbul, sconfitta dal Fenerbahce capolista del girone A, nella 11^giornata di Eurolega femminile. Il ko con la formazione turca costa ufficialmente alle bianconere l’addio ai playoff. Inizio di sfida in equilibrio. Nella seconda frazione di gioco, il pallino torna in mano alle turche che trovano con continuità la via del canestro e allungano, toccando il +14, all’intervallo e allungando nella ripresa quando anche la stanchezza incide sulla prestazione dalle bianconere.