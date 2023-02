Le bianconere sfidano Moncalieri Naldi saluta la Virtus per Sinner

Sfida casalinga per la Virtus che questa sera alle 19 ospita, al PalaDozza, Moncalieri per continuare la caccia alla capolista Schio. Rinfrancata dalla vittoria di Eurolega la formazione di Giampiero Ticchi deve fare ancora a meno di Cheyenne Parker. "La partita con l’Olympiacos ci ha dato tanta fiducia e consapevolezza – conferma l’assistant coach Lanfranco Giordani – Affrontiamo una squadra come Moncalieri che sappiamo essere indietro rispetto a noi sulla carta, ma non significa che affronteremo la partita con sufficienza o leggerezza: rispettiamo tutti, ma non temiamo nessuno". La sfida con Moncalieri sarà un ulteriore passo per continuare il percorso di crescita di Cinili e compagne. "Vogliamo continuare il nostro processo di coesione: anche lo spirito di gruppo è importante e anche quello è in crescendo". Ingresso gratuito con biglietto digitale online su vivaticket.it. Direzione di gara affidata a Yang Yao, Di Marco e Pellegrini.

Altre gare: Sassari-Campobasso, Crema-Geas Sesto San Giovanni, Lucca-S. Giovanni Valdarno, Faenza-Schio, San M. di Lupari-Ragusa, Brixia-Venezia.

Classifica: Schio 34, Virtus Bologna 32, Venezia 30, Sassari 26, Geas S. S. Giovanni 24, Ragusa e Campobasso 20, S. Martino di L. 16, Faenza e Moncalieri 12, Crema 10, Lucca 6, San Giovanni Valdarno e Brixia 4.

Il cambio. Chi invece ha deciso di lasciare la Virtus e quindi il basket per darsi al tennis è il fisioterapista Giacomo Naldi. Trentatré anni nativo di Casalecchio di Reno, negli ultimi 6 anni si è occupato dei muscoli e della riabilitazione dei giocatori della Virtus, fino alla sfida di pochi giorni fa in casa con la Stella Rossa. Adesso Naldi passerà a seguire invece il tennista altoatesino Yannick Sinner.