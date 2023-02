Le figlie d’arte Gadda, Panieri e Girasole firmano il primo scudetto per l’Ht Bologna

E’ una bella favola anche perché, come in ogni favola che si rispetti, c’è il lieto fine. L’Hockey Team Bologna è campione d’Italia under 16. E’ il primo tricolore femminile nell’hockey per un gruppo che potrebbe riscrivere la storia di questo sport. Ci sono mille vicende che si intersecano in questo successo: l’allenatore, Daniele Gadda, già scudettato più volte con il Cus Bologna, guida la figlia Sofia. E tra le figlie d’arte ci sono Ida ed Elisa Panieri (papà Federico è un altro degli indimenticabili eroi del Cus). Di più: le due gemelle mettono insieme un piccolo primato. Se Ida è il capocannoniere della manifestazione, Elisa dimostra un coraggio e una tempra incredibile (come il papà, insomma). Colpita da una bastonata fortuita, Elisa si ritrova con qualche punto di sutura tra naso e sopraccigiglio. Le indicazioni sarebbero quelle di riposo assoluto: Elisa si fascia, si protegge e ispira le compagne anche l’indomani, mostrando un attaccamento al gruppo incredibile. Tra le quali un’altra figlia d’arte: Agnese Girasole (papà è stato un triathleta di altissimo livello). L’Ht Bologna celebra la grandezza di Denissa Stamati, premiata a Padova quale miglior portiere. Le altre ragazze sono Rachele Isler, Michelle Aquilino, Alice Vigherani, Bianca Bernardini, Nilde Napolitano e Giorgia Sacanna. Detto che Federico Girasole è uno dei dirigenti, va rimarcato l’aspetto di un Hockey Team che finisce per essere una grande famiglia. La presidentessa della sezione femminile è Stefania Spagnulo, moglie di Pietro Amorosini, il presidentissimo. E come responsabile delle giovanili ecco Ilaria Amorosini, altra figlia d’arte, nonché uno dei migliori arbitri italiani.

Finito? Macché, il sogno di Amorosini (Pietro) continua: "Intanto speriamo di continuare a vincere nelle successive categorie – dice –. Poi questo è un gruppo speciale. E se ci riuscissero anche in serie A?". Sarebbe fantastico.

I risultati: Riva-Ht Bologna 0-3; Ht Bologna-Potenza Picena 9-0; Ht Bologna-Argentia 6-1; Genova 1980-Ht Bologna 2-5.

La classifica: Ht Bologna 12; Genova 7; Riva 6; Argentia 3; Potenza Picena 1.

a. gal.