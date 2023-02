Le firme di Neviani, Bronchi e Montebugnoli al circolo Casalunga

La settima prova del Winter Tour apre il fine settimana di Carnevale al Golf Casalunga. Roberto Neviani (22), Enrico Bronchi (22) e Francesco Montebugnoli (27) vincono le categorie nette accumulando preziosi punti per il challenge finale. Nella stessa giornata al Golf Bologna i giocatori in campo a coppie per il Carnival Trophy. Gianluca Vitali e Claudio Casagrande vincono la classifica lorda mentre nella categoria netta successo a Michela Gazziero e Matteo Mazzoli. Il giorno seguente il circolo di Monte San Pietro vede l’esordio del circuito Ticket to Paradise.

Federico Capparotto si impone con un giro in 77 colpi. In prima categoria Michela Gazziero (41) concede il bis precedendo Valerio Fiori mentre in seconda Stefano Pasini (40) ha la meglio su Paolo Messina, superato di misura.

Al Molino del Pero Daniele Macchelli è il mattatore della gara Stableford nella quale si impone con 73 colpi. Daniele Armenti Ruggeri (36), Pietro Gigli (37) e Enrico Ferranti (52) vincono le categorie nette precedendo Matteo Fabbri (30), Andrea Antonelli (33) e Fabio Rizzoli (38).

Andrea Ronchi