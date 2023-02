Le maglie all’asta per Turchia e Siria

Anche il Bologna scende in campo per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto di Turchia e Siria dello scorso 6 febbraio. In collaborazione col top partner Dr. Cinik, che ha sede proprio in Turchia, il club rossoblù ha deciso di mettere le aste le undici maglie dei titolari rossoblù della sfida di oggi con la Sampdoria. L’obiettivo è raccogliere fondi a favore di Ahbap, l’associazione turca che in patria sta aiutando concretamente i sopravvissuti al terribile sisma. L’asta scatterà sulla piattaforma MatchWornShirt alle 15 di oggi e si chiuderà alle 15,30 di sabato 25 febbraio.