Le pagelle. Polonara, grinta e atletismo

Cordinier 6 (in 24’ 3/8 da due, 2/4 da tre, 4 rimbalzi, 3 perse). Mette qualche canestro importante nel momento in cui la squadra è in bambola, ma sbaglia anche tanto.

Lundberg 6,5 (in 16’ 1/5 da due, 1/3 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa). Come spesso gli succede si accende nel finale, il problema è che nella parte precedente della partita è completamente spento.

Belinelli 7 (in 30’ 1/3 da due, 4/14 da tre, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Parte forte poi le sue polveri diventano fradice e nel finale si asciugano grazie al pubblico. La sintesi perfetta della prestazione di tutta la Virtus.

Pajola 7 (in 19’ 1/3 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperate, 7 assist). Non perde la testa nel momento in cui i suoi compagni sono fuori dalla partita ed è quello che con intelligenza evita che la barca sprofondi.

Hackett 8 (in 28’ 6/8 da due, 2/3 da tre, 1/1 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 4 assist). Gioca con l’anulare sinistro incerottato, ma risponde comunque presente quando si tratta di cambiare definitivamente l’inerzia alla gara.

Mickey 7 (in 22’ 3/6 da due, 1/1 da tre, 0/1 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse). Una buona prova contro un avversario che sottocanestro ha il principale punto di forza. Alla fine se la cava facendo vedere che nel suo bagaglio c’è anche l’esperienza.

Polonara 7 (in 23’ 1/3 da due, 9 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Molto presente a rimbalzo, si mangia un canestro già fatto, ma nel complesso si può dire che sia definitivamente rientrato.

Zizic 6 (in 17’ 0/1 da due, 3 rimbalzi, una persa). Le cifre non dicono quanto abbia sgomitato. Si sta ambientando e qualche passo in avanti si è visto.

Dunston 5,5 (in 18’ 2/2 da due, 3 rimbalzi, una persa, 2 assist). Deve tirare il fiato, ma in questo momento la Virtus non può rimescolare le carte ed è costretta a tenerlo in campo anche quando fa fatica.

Abass 5 (in 4’ una persa, un assist). Una breve presenza in cui, però, fa capire che la serata è opaca.

Massimo Selleri