Le ragazze di Ticchi iniziano i playoff contro Crema

Prendono il via con la sfida di questa sera contro Crema i playoff scudetto della Virtus Segafredo femminile.

Alle 20 al PalaDozza, direzione di gara affidata al trio De Biase, Morassutti, Miniati, la formazione di Giampiero Ticchi prova a lasciarsi alle spalle l’amarezza per la sconfitta in semifinale di Coppa Italia con Venezia e a rilanciare le proprie ambizioni per portare per la prima volta un trofeo al femminile a BasketCity. Dopo avere raggiunto la finale nella passata stagione, ma senza mai raggiungerlo, in casa bianconera c’è tanta voglia di portare fino in fondo quello che si è ben fatto finora, senza vedersi sfuggire di mano la possibilità di rendere reale quello che sarebbe il sogno tricolore bianconero. Prima di tanti voli pindarici c’è però da tenere ben saldi per terra i piedi e concentrarsi sulla sfida con Crema, neopromossa che ha fatto molto bene in questa stagione tanto

da guadagnarsi l’ottavo posto finale e quindi l’accesso ai playoff. Virtus prima, lombarde ottave, sulla carta un quarto di finale scontato, ma attenzione perché oltre a un’ottima guida in panchina, Crema è guidata in campo da una vecchia conoscenza bolognese, "l’americanina" Rae Lin D’Alie che ci terrà tantissimo a fare bella contro la sua ex squadra. A livello di formazione invece coach Ticchi, anche se non al meglio delle condizioni, dovrebbe comunque avere tutte le proprie giocatrici a disposizione. Le altre gare: Schio-Campobasso 85-55; Venezia-Ragusa, Sassari-Geas Sesto San Giovanni.

Filippo Mazzoni