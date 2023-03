Le rossoblù a Mestre ci riprovano col Venezia

Si ferma il campionato, non il Bologna femminile, che scende in campo a caccia del pass per le semifinali di Coppa Italia di serie C. Le rossoblù saranno impegnate al Taliercio di Mestre, alle 14,30, nei quarti: avversario, il Venezia. Gara secca e la vincente andrà ad affrontare una tra Spezia e Lumezzane. In stagione, il Bologna ha già incontrato due volte il Venezia, uscendo con la vittoria da entrambi gli incroci: 2-1 e 3-1, l’ultimo di due settimane fa (a Granarolo), che vide la rossoblù andare a segno con la doppietta di Gelmetti e la rete di Antolini. Per il Bologna tornerà a disposizione anche Valentina Colombo, che solo venerdì ha terminato l’esperienza con l’under 20 al ‘torneo Internazionale Il calcio è Rosa’, che ha visto l’Italia imporsi e la giocatrice del Bologna andare a segno nel 7-0 sull’Inghilterra.

m. g.