Le ultime. Oggi Fenucci a Valles Abbonamenti già a quota 12mila

VALLES (Bolzano)

Se oltre 12 mila vi sembran pochi. Sono le tessere fino ad oggi sottoscritte dai tifosi rossoblù, a pochi giorni dalla chiusura della fase della prelazione. Da lunedì scatterà la vendita libera, ovvero sarà possibile acquistare l’abbonamento per tutti i posti rimasti vacanti. Nell’attesa è un bottino rilevante aver quasi eguagliato i 12.576 abbonamenti della scorsa stagione: è il segno che in città c’è grande fiducia nel nuovo corso rossoblù. Oggi in Val Pusteria salirà l’ad Claudio Fenucci, che resterà con la squadra fino a fine ritiro. Ieri a Valles la squadra ha ricominciato a pedalare al ritmo della doppia seduta. Per poco però, dal momento che già oggi Motta tornerà ad alleggerire i carichi. Ieri mattina il tecnico a fine allenamento è rimasto sul campo a conversare con Barrow, spiegandogli alcuni movimenti. Nel pomeriggio, invece, si è scatenato un nubifragio che ha fatto precipitare la temperatura a 14 gradi. Passata la buriana la squadra si è allenata.