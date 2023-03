L’Eca allarga i confini Pronta ad accogliere rossoblù e Sassuolo

La crescita esponenziale del Bologna non è passata inosservata: l’ECA, European Club Association, organismo che rappresenta le principali società calcistiche a livello europeo, valuta l’inserimento al proprio interno del club rossoblù. L’associazione, che cura i rapporti con Uefa e Fifa, si è riunita ieri a Milano in vista dell’assemblea generale prevista a Budapest a fine mese e nell’ambito del progetto Network ECA intende allargare la rete dei club che ne fanno parte quota 100. In quest’ambito, si valuta l’inserimento del Bologna, oltre che di Sassuolo e Torino.

Il Bologna è fin qui la rivelazione della serie A italiana e il club è valutato positivamente dall’ECA anche in virtù della solidità della proprietà e dei suoi progetti e delle strutture, dal momento che Saputo e Fenucci si battono dal 2016 per il restyling del Dall’Ara (dopo l’acquisto del centro tecnico), tema fondamentale per il rilancio globale del calcio italiano. Torino-Bologna, lunedì sera, sarà anche sotto i riflettori dell’ECA, in vista dell’assemblea di fine mese.

m.g.