L’"effetto Thiago" strega anche gli spagnoli

di Marcello Giordano

Con Thiago il Bologna è già da Europa. Nel senso che del Bologna di Motta continua a parlare la stampa internazionale. Lo hanno fatto i media brasiliani e francesi e pure Marca. Ora è il tempo di un altro media spagnolo: As. Il nome del tecnico rossoblù è rimbalzato anche in orbita Atletico, come possibile rivoluzione nel caso fosse scritta la parola fine all’era del cholismo di Simeone. "E’ il fashion coach d’Italia", titola il principale giornale sportivo spagnolo, che spiega come Motta stia cambiando la concezione del calcio in Italia. "L’Europa è vicina", insiste. Cinque punti, per l’esattezza, tanti quanti la separano dall’Atalanta sesta in classifica. Ma potenzialmente uno soltanto, qualora l’Inter dovesse estromettere la Juventus dalla Coppa Italia e qualificarsi alla prossima Champions League. A Bologna si comincia a guardare anche al percorso delle squadre che di riflesso potrebbero facilitare la rincorsa. E si tifa Inter: quell’Inter che è stata vociferata a più riprese sulle tracce di Motta.

Simone Inzaghi potrebbe puntellare la propria posizione e la propria panchina, con Coppa Italia, semifinale di Champions (qualora i nerazzurri completassero l’opera nel ritorno con il Benfica) e qualificazione potrebbero rinviare stravolgimenti. E questo contribuirebbe ad allontanare possibili tentazioni per il tecnico rossoblù, che fin qui però mai ha fatto trapelare intenzioni di addio a prescindere dal contratto che lo lega al Bologna fino al 30 giugno 2024, essendosi sempre dichiarato fiero, orgoglioso e felice di allenare il club rossoblù.

Il Bologna se lo gode e si gode i 35 punti macinati nelle ultime 19 giornate, viaggiando alla media di 1,84 punti a partita: in proiezione campionato farebbero un totale di 70 punti, che nelle ultime stagioni ha significato quarto o quinto posto finale. Avanti di questo passo, il Bologna chiuderebbe l’annata a quota 60, giocandosi presumibilmente il sesto posto.

"E’ l’effetto Thiago Motta e l’effetto Bologna in Italia", spiega As, che analizza il lavoro di valorizzazione di Motta: "Ha rigenerato giocatori che non erano esplosi in altre squadre, come gli ex Villarreal Soriano e Sansone, e Orsolini. Ha valorizzato Ferguson, pur dovendo fare i conti con continue assenze, come quella di Arnautovic. Ora il suo nome è tra i papabili per il futuro di grandi club". Ma è legato al Bologna che intende goderselo e con lui programmare il futuro. Thiago attende il ritorno in Italia di Saputo per conoscere le intenzioni del patron e le sue ambizioni, per poi confrontarsi con la dirigenza e capire ognuno nel proprio ruolo come intenda dare forma ai programmi. Intanto porta avanti il suo lavoro e la sua rivoluzione silenziosa, fatta di gioco, risultati ed entusiasmo: a raccontarlo il fatto che con il Milan è stata sfondata la quota dei 28mila presenti. Sarà record stagionale: anche di incassi e c’è margine per arrivare al tutto esaurito. Perché la Thiagomania è argomento di cui si parla ormai ovunque, ma che solo a Bologna per ora si può toccare con mano.