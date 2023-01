L’emergenza non toglie i paletti di Saputo

di Marcello Giordano

L’emergenza infortuni non cambia i piani di mercato. Non per ora almeno. L’arrivo di un terzino sinistro e i rinnovi di Dominguez e Orsolini restano le priorità per questo mese di gennaio, con il club che punta a chiudere prolungamenti e adeguamenti dei due calciatori entro fine mese, per poter programmare la prossima sessione di mercato e le future partite dei rinnovi riguardanti in primis Medel, Soriano e Soumaoro. Sono ai box Zirkzee, Barrow, Arnautovic Bonifazi e De Silvestri, ma i primi tre dovrebbero tornare a disposizione nel giro di una decina di giorni, facendo rientrare parzialmente l’emergenza, mentre gli ultimi due dovrebbero averne per un mese circa e ci sarà quindi la possibilità in corso d’opera di verificare se il mercato potrà proporre occasioni last minute per l’inserimento di un centrale (piace Beukema, 24 anni, dell’Az Alkmaar) per cautelarsi anticipatamente in caso di tempi di recupero più lunghi per Bonifazi, alle prese con una ricaduta dell’infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro.

Per la corsia sinistra, si prospetta una settimana decisiva: da qui al 15 del mese è infatti in programma la spedizione in Grecia per provare a intavolare una trattativa sulla base del prestito con diritto od obbligo di riscatto con l’Olympiakos per Oleg Reabciuk (24 anni). L’alternativa porta a Aleksa Terzic (23) della Fiorentina, dato che il Pisa, in corsa per i playoff in serie B, non intende cedere Beruatto (24). Doig (20) del Verona, prima scelta, rimarrà irraggiungibile a meno che il club di Setti non apra al prestito, ma non è escluso che torni d’attualità il nome di Kyriakopoulos (26) del Sassuolo, terzino impiegato anche da esterno alto in questa stagione: perché l’eventualità si verifichi, il Sassuolo dovrebbe liberarsi di un paio di pedine in attacco (Ceide e uno tra Defrel e Antiste), dato che il Bologna propone lo scambio con Vignato, che per ora non intende rinnovare con i rossoblù e ha messo in stand by le proposte provenienti dalla serie B da Reggina e Frosinone sperando in una chiamata dalla massima serie.

Intanto la dirigenza rossoblù continua a dialogare a distanza con l’agente di Dominguez alla voce rinnovo del contratto in scadenza al 2024. Le parti non sono ancora vicine, tanto è vero che non è ancora stata fissata la data dell’arrivo di Pablo Sabbag a Bologna: il procuratore del numero 8 rossoblù gioca al rialzo e chiede 1,5 milioni netti fino al 2026, il Bologna al milione e mezzo intende arrivare con i bonus. Ballano circa 200mila euro di differenza, tanti, ma non troppi per arrivare a un accordo. Chiede 1,3 milioni per il rinnovo invece Riccardo Orsolini. Il Bologna dovrà trovare gli accordi con entrambi e poi decidere: in caso di fumata bianca, data la necessità di ridurre il monte ingaggi, dovrà rinunciare sicuramente a Sansone (in scadenza a giugno) e a uno tra Soriano e De Silvestri, proponendo poi a Medel e Soriano ingaggi al ribasso (sotto gli 800mila euro) per il rinnovo, preparandosi in caso di rifiuto a cercare alternative per il mercato estivo.