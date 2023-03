L’Emil Banca a Imola per il quarto posto

L’Emil Banca Bologna cerca certezze sul campo del fanalino di coda Imola. Alle 14,30 la formazione di Francesco Brolis è attesa dalla sfida con l’Imola, confronto sulla carta già di partenza segnato. Manca Giacomo Anteghini da qualche giorno partito per motivi di lavoro per la Nuova Zelanda, ma non mancano le alternative ai rossoblù che vogliono provare a confermare, e consolidare l’attuale quarto posto.

A Imola scenderanno in campo Bersani e Simonini piloni, con Fattori tallonatore; Gambacorta e Priola in seconda linea, De Napoli e Schiavone e Giovanni Visentin in terza.

Coppia mediana con Rizzoli e Pancaldi. Linea dei trequarti infine con Bertini e Tiozzo centri, mentre le ali Teresi e Giacalone andranno a formare il triangolo allargato con Soavi. In panchina per gli avanti Nadini, Micheler, Busato e Ataei, per i trequarti Bettini, Bernabò, Sacchetti e Zambrella.

Le altre gare: Firenze 1931-Formigine, San Benedetto-Modena, Cus Siena-Lions Amaranto, Viadana-Florentia. Riposa: Jesi.

La classifica: Viadana 70, Florentia 66, Modena 63, Bologna Rugby Club 49, Firenze 1931 45, Jesi 26, Highlanders Formigine 21, San Benedetto 20, Cus Siena e Lions Amaranto 16, Imola 7.

Filippo Mazzoni