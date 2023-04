L’Emil Banca di Brolis aspetta Jesi Un sigillo per dare continuità

Sfida casalinga per l’Emil Banca Bologna che questo pomeriggio alle 15.30 scende in campo al centro sportivo Bonori per ospitare Jesi.

Reduci dalla vittoria di Imola e da un momento particolarmente positivo, la formazione di Francesco Brolis prova a dare continuità a proprio gioco e ai risultati contro la formazione marchigiana.

A livello di formazione Brolis conferma la stesso pacchetto di mischia di domenica scorsa, così come in mediana sarà ancora affidata alle sapiente regia di Rizzoli e Pancaldi, mentre c’è qualche spostamento tra i trequarti, per altro sempre guidati da capitan Soavi.

La formazione dell’Emil Banca: Soavi; Zambrella, Bertini, Marzocchi, Teresi; Pancaldi, Rizzoli; G. Visentin, Schiavone, Ataei; Priola, Gambacorta; Simonini, Fattori, Bersani. A disposizione in panchina: Nadini, Micheler, Busato, Bettini, Bernabò, Quadri e Sacchetti.

Le altre gare: Modena-Firenze 1931, Florentia-Imola, Lions Amaranto-San Benedetto, Formigine-Cus Siena. Riposa: Viadana.

La classifica: Viadana 75, Modena 68, Florentia 66, Emil Banca Bologna Rugby Club 54, Firenze 1931 50, Jesi 26, Highlanders Formigine 21, Lions Amaranto e San Benedetto 20, Cus Siena 17, Imola 7.

Filippo Mazzoni