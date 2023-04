L’Emil Banca di Brolis in casa del Firenze 1931 Giacalone & Co. vogliono blindare il quarto posto

Sfida che vale più per l’onore che per la classifica per il Bologna Rugby Club. Tagliata fuori fuori dalla corsa promozione riservata a Viadana, Modena e Florentia, la formazione di Francesco Brolis, quarta, sarà ospite, oggi alle 15,30 del Firenze 1931.

C’è da vendicare il 9-34 subito all’andata proprio dai biancorossi fiorentini, giunto al termine di una prestazione sottotono da parte di Soavi e compagni.

Oggi il Bologna ha la grande occasione di prendersi la rivincita e di staccare definitamente in classifica proprio i toscani quinti, ma a 9 punti dai bolognesi. Nella formazione partente di oggi coach Brolis schiererà Quadri estremo, Zambrella, Teresi, Soavi, Giacalone nel reparto dei trequarti, Marzocchi e Rizzoli coppia mediana, Ataei, Busato e De Napoli in terza linea, Gambacorta e G. Visentin in seconda, Simonini, Campestri e Bersani a completare la prima linea.

A disposizione in panchina Micheler, Fattori, Schiavone, Priola, Bernabò, Bertini e Sacchetti.

Le altre gare: Imola-San Benedetto, Cus Siena-Modena, Viadana-Lions Amaranto, Jesi-Florentia. Riposa Highlanders Formigine.

La classifica: Viadana 75; Modena 72; Florentia 71; Emil Banca Bologna Rugby Club 59; Firenze 1931 50; Jesi 26; Highlanders Formigine 25; Lions Amaranto 24; San Benedetto 21; Cus Siena 18; Imola 7.

Filippo Mazzoni