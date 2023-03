L’Emil Banca passa in rimonta a Livorno Brillano Giacalone e lo scatenato De Napoli

Vittoria in rimonta per l’Emil Banca che passa a Livorno imponendosi 28-15 sui Lions Amaranto. Successo tutt’altro che facile e scontato per Federico Soavi e compagni che riescono a ribaltare la situazione nell’ultimo quarto d’ora, segnando anche le 4 mete che valgono il punto di bonus offensivo. Livorno in vantaggio a metà primo tempo con la meta di Tedeschi (5-0). Nel finale di tempo il Bologna passa avanti grazie alla meta del rientrante Ataei con Giacalone che infila i pali per il 5-7. Nel secondo tempo segna subito Giacomo Anteghini e Giacalone trasforma ancora per il 5-14. I Lions però tornano in partita prima col penalty Magni e poi con la meta di Fusco passano in vantaggio 15-14. A ribaltare la situazione ci pensa un indiavolato De Napoli, appena entrato in campo e bravo a volare in meta, con Giacalone che non sbaglia un colpo.

Le altre gare: Firenze 1931-Jesi 41-0, Imola-Viadana 5-80, Modena-Formigine 22-7, San Benedetto-Florentia 17-33. Riposa: Cus Siena.

La classifica: Viadana 65, Florentia 62, Modena 58, Emil Banca 44, Firenze 43, Jesi 26, San Benedetto 19, Cus Siena, Formigine e Lions 16, Imola 7.