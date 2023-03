Leonardi in due minuti risolleva il Corticella

di Nicola Baldini

Brutta sconfitta per il Mezzolara di Michele Nesi che, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, cade contro la diretta rivale per la salvezza Crema. Dopo un primo tempo in controllo e in cui ha sfiorato più volte il meritato gol del vantaggio, nella ripresa il team biancazzurro ha subìto il cinismo degli ospiti che, grazie al gol in avvio del capocannoniere del campionato Recino e al sigillo nel finale di Lovaglio, hanno decisamente complicato la situazione di classifica della compagine budriese.

A causa di questo ko, Malagoli e compagni vengono scavalcati proprio dai cremaschi e occupano quel sestultimo posto che in condizioni normali significherebbe playout.

Fortunatamente, al momento i punti di vantaggio sulla terzultima (lo Scandicci) sono dieci e, se il campionato finisse oggi, il Mezzolara sarebbe salvo grazie alla franchigia. Ma al di là di questi calcoli prematuri visto che all’appello mancano ancora otto partite, è lecito affermare che servirà un rapido cambiamento di rotta per evitare di ritrovarsi effettivamente nelle sabbie mobili.

Già al quarto d’ora del primo tempo, i padroni di casa costruiscono una nitida palla-gol per il vantaggio: Jassey fa sfilare bene per Bocchialini, il cui destro a botta sicura centra in pieno la traversa. Quattro minuti più tardi, Bovo fa sponda per Jassey che, da buona posizione, calcia alto.

Sul finire del primo tempo, Garavini, dopo una bella azione personale, scaglia un diagonale salvato in corner dal portiere. Al 6’ della ripresa, il Crema trova il vantaggio: Nesci striscia bene in mezzo per Recino che, con un movimento da grandissimo attaccante, stoppa il pallone e non lascia scampo a Malagoli.

Al 23’ il Mezzolara reclama un penalty per un evidente tocco di mano in area di Nesci, ma l’arbitro decide di far proseguire. Poco prima della mezz’ora Jassey, appena ammonito, rimedia il secondo giallo per un fallo inutile guadagnando anzitempo la via degli spogliatoi e, al 43’, con la band di Nesi protesa in avanti alla ricerca del pari, il neo-entrato Lovaglio fa 2-0 capitalizzando nel migliore dei modi un veloce contropiede.