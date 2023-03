L’erba d’oro dell’Olimpico

Corrado Piffanelli

Il vice segretario generale dell’Uefa Giorgio Marchetti, in merito alla chance dell’Italia di ospitare l’Europeo 2032, ha tagliato corto: "L’Italia ha un problema serio: stadi lontani dagli standard europei". E’ così che politici e dirigenti federali, che hanno esultato alla notizia della candidatura, farebbero bene a mettere mano a questo problema, visto che sono 5 società tra le 40 di A e B (Juve, Sassuolo, Atalanta, Udinese e Frosinone) hanno oggi stadi di proprietà, una situazione da terzo mondo del calcio. E dire che molti di questi politici e dirigenti hanno sott’occhio un esempio virtuoso: lo stadio Olimpico, gestito da Sport e Salute, può a buon diritto definirsi l’erba d’oro dello sport italiano. In 5 partite ha fatto registrare 4 sold out compresa Roma-Sassuolo. Più di 7mila persone hanno lavorato agli eventi tra steward, facilities, forze dell’ordine e personale. 250 mila spettatori sugli spalti dell’Olimpico e 130 giocatori che hanno calcato il campo. Circa 35 milioni di euro di fatturato (ticketing, settore commerciale, ricettivo, terziaro, ristorazione, trasporti e turistico in generale sia italiano che internazionale con 15 mila gallesi di permanenza e una media di soggiorno di 1,8 giorni). Può bastare per convincersi?