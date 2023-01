L’ex Bevilacqua punisce i rossoblù

Una brutta prestazione e un gol dopo una decina di minuti condannano la Primavera che, a Casteldebole e sotto gli occhi di Saputo, perde per 1 a 0 contro un’Atalanta alla disperata ricerca di punti utili per risalire la classifica. Dell’ex Foligno Bevilacqua la rete che permette alla formazione di Fioretto di portarsi a casa la vittoria dopo 90 minuti giocati su un campo appesantito dall’abbondante pioggia. Per la squadra di Vigiani primo stop in questo 2023, arrivato al termine di un match non brillante.