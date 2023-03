L’ex Stojanovic o Cleaves nel mirino della Fortitudo

di Filippo Mazzoni

Dopo un lunedì di riposo, utile per schiarire le idee dopo la pessima prestazione di Ravenna, la Fortitudo è tornata da ieri al lavoro. La Fortitudo prova a superare il momento difficile cercando di fare quadrato e pensando al mercato.

Steven Davis ha ormai il biglietto aereo pronto, Sicilia oppure Polonia le destinazioni per l’ala americana che in Fortitudo in effetti non ha mai convinto mettendo a referto una media di 7 punti e 4,5 rimbalzi a partita.

Troppo poco per un giocatore apparso spesso e volentieri spaesato. Davis libererebbe lo spazio per uno straniero, che conti alla mano potrebbe essere Vojislav Stojanovic, che coach Luca Dalmonte conosce e apprezza, oppure Andy Cleaves II di Ferrara, squadra in grande difficoltà economica e prossima avversaria, lunedì della Fortitudo.

La situazione in casa estense è economicamente molto difficile e la società fatica ad andare avanti, anche se in campo, la vittoria di domenica a Nardò, la squadra ha messo ancora una volta grande cuore. Se la situazione dovesse farsi ancor più complicata l’esterno americano potrebbe così liberarsi arrivare in casa Fortitudo. Corsi e ricorsi storici Cleaves II da giustizie nella sfida di andata, con il canestro da metà campo che il 7 dicembre scorso regalò la vittoria 94-91 a Ferrara, potrebbe essere il rinforzo che manca a una Fortitudo troppo corta nel reparto esterni.

Tra l’altro proprio domenica scorsa Cleaves II e Stojanovic si sono trovati l’uno di fronte all’altro con il leccese che ha chiuso la prestazione a quota 22.

Il venticinquenne serbo Vojislav Stojanovic, è guardia-ala piccola proprio di Nardò e con il club pugliese quest’anno ha tenuto medie molto alte, con oltre 17 punti e 6,5 rimbalzi di media a partita.

Stojanovic è per altro una vecchia conoscenza di coach Dalmonte e della Fortitudo e conosce l’ambiente biancoblù, un piccolo vantaggio nell’entrare in una situazione difficile e magari riuscire ad essere subito pronto per aiutare a risollevare le sorti biancoblù.