L’Ht Bologna di Biocca ci prova alle 15 contro il Potenza Picena

Una vittoria, nell’ultimo turno con l’Adige (5-3 grazie alla tripletta di Biocca e alle reti di Mbabali e Lago), che compensa il 7-0 subito all’esordio contro Reggio Emilia.

L’Hockey Team Bologna di Pietro Amorosini oggi alle 15 giocherà a Potenza Picena per capire se la gara d’esordio è stato solo un incidente di percorso e se il gruppo, al contrario, potrà guardare al futuro con ottimismo. Per questo confronto, nel quale di fatto il gruppo si gioca un po’ di credibilità, il tecnico ha convocato il gruppo migliore. Sapendo che, per il momento, non può contare sull’esperienza e il talento garantiti dall’eterno Sergey Stasiouk e dagli highlander di casa nostra, Daniele Gadda e Nicola Sanasi. Per questa trasferta convocati Mayo, Mbabali, Lago, Pagani, Milana, Biocca, i fratelli Saini, Ehsan, Barreira, Gazzera, Dell’Atti, Ragucci, Palmieri e Mannino.