L’HtBo aspetta il Cus Padova Stasiouk-Sanasi, coppia d’attacco

Torna il campionato di A1 di hockey su prato e, al centro sportivo Barca, ci sarà un match particolare perché i padroni di casa dell’Hockey Team Bologna attendono l’arrivo del Cus Padova. La rivalità tra i due club, anche se nel piano dell’assoluta correttezza, è sempre stata accesa. E oggi, per di più, a guidare il Cus Padova ci sarà Davide Tassi, ovvero uno degli allenatori che ha scritto la storia di questo sport, prima come giocatore della Pilot Pen, poi come giocatore e allenatore del Cus Bologna (con il quale ha vinto diversi scudetti) e infine come tecnico proprio dell’Hockey Team.

Rispetto ai successi – tanti – ottenuti nella stagione indoor, la società di Pietro Amorosini non è riuscita ancora a trovare continuità nel campionato su prato. Ma oggi, là davanti, ci saranno ancora due vecchi marpioni del calibro di Sergey Stasiouk e Nicola Sanasi, detto il Cobra. In più, a centrocampo, la formazione delle Due Torri potrà contare sulla fisicità e il talento di Innocent Mbabali. L’occasione per portare a termine, in questa giornata, l’operazione sorpasso.

Per questo incontro sono stati convocati Mayo, Ehsan, Bruno, Dell’Atti, Ragucci, Barreira, Lago, Biocca, i due Saini, Milana, Stasiouk, Sanasi, Mbabali e Lisandro.

Le altre gare: Uhc Adige-Città del Tricolore; Juvenilia-Potenza Picena.

La classifica: Città del Tricolore e Juvenilia 9; Potenza Picena 7; Cus Padova 6; Hockey Team Bologna 4; Uhc Adige 0.